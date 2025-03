Saint-Denis : la roller-party de retour à la Cité des Arts

Suite au report causé par le passage de la tempête Garance, Roller Party se tiendra finalement le samedi 29 mars 2025 à la Cité des Arts. Au programme, des initiations avec Yohan Fort, sextuple champion du monde de roller et une soirée tout en musique. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

À l’issue d’une après-midi d’initiation au roller dance assurée par Yohan Fort (sextuple champion du monde de roller), place à une soirée animée par le talentueux DJ réunionnais DJ Daskill. Au programme : disco, soul, funk, hip-hop, house music.

Venez déguisés sur le thème de la bonne humeur pour plus de kiff !

Vous voulez participer à Roller Party mais vous ne connaissez pas encore le roller dance ?

Initiez-vous gratuitement sur le parvis du Fanal (gratuit sur inscription, sous couvert de l’achat d’un billet à Roller Party) :

- De 14h30 à 16h,

- De 16h à 17h30,

- De 17h30 à 19h (et non plus à 13h, 14h30 et 16h, comme indiqué précédemment).

C’est inclus dans le prix du billet, et la location de rollers sera proposée sur place en supplément (5 euros pour 45 min).

Réservez vos places au 0262 92 09 90 ou par mail à billetterie@citedesarts.re

Et pour ceux qui adorent le disco et le funk et veulent juste danser : vous êtes aussi les bienvenus !