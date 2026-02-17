Saint-Denis : la rue Cité Roland Garros s'offre un nouveau visage

Après plusieurs mois de travaux, la rue Cité Roland Garros se dévoile sous un nouveau visage : une voirie rénovée, plus agréable, plus sûre et mieux adaptée au confort des habitant.e.s du quartier. Nous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

La transformation de la ville passe aussi par l’amélioration de ses rues. C’est dans cet esprit que la Ville de Saint-Denis a mené une opération de réfection de la rue Cité Roland Garros, au Moufia, avec un objectif clair : renforcer la sécurité, faciliter les déplacements et améliorer le cadre de vie des riverain.e.s.

Sur la voie principale de la rue, la chaussée a été entièrement refaite. Les trottoirs ont également été repris sur les zones présentant des risques pour les usager.ère.s, afin de garantir des cheminements plus confortables et sécurisés. Ces travaux ont représenté un investissement d’un peu plus de 268 000 euros. Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large, engagée par la Ville pour améliorer durablement l’état de ses rues.

Chaque année, environ 5 millions d’euros sont consacrés aux travaux sur les routes communales. Ville dense, Saint-Denis dispose d’un linéaire de voirie communale presque équivalent à celui des routes nationales, ce qui implique un effort constant d’entretien et de réhabilitation.

À travers ces opérations, la collectivité agit pour des espaces publics plus sûrs, plus confortables et plus agréables à vivre, au services des habitant.e.s et des usages de proximité.

La Ville de Saint-Denis poursuit ainsi son engagement en faveur de quartiers plus sûrs, plus fonctionnels et adaptés aux usages du quotidien.

"Ces travaux s’inscrivent dans une continuité", a rappelé la maire Ericka Bareigts. "Saint-Denis est un territoire vaste, qui s’étend de l’Îlet Quinquina à la Grande Chaloupe, du bord de mer jusqu’au Brûlé. Tous les quartiers sont concernés par ces interventions", précise la maire de Saint-Denis. Avec près de 400 kilomètres de voirie communale, l’effort est considérable. Chaque investissement engagé vise un objectif simple : améliorer le confort et le cadre de vie des habitant.e.s", souligne Ericka Bareigts.