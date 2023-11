Saint-Denis : le conseil des petits réunit pour la journée internationale des droits des enfants

Ce lundi 20 novembre 2023 - journée internationale des droits des enfants, plus de 200 enfants du chef-lieu se sont réunis à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Un événement organisé par l'association Lékol du Bonheur en partenariat avec la commune dans le cadre de l'École du Bonheur. Nous relayons le post de Saint-Denis (Photo d'illustration : www.imzpress.com)

Participer à un grand conseil des enfants, voilà une démarche citoyenne portée par les enfants de l’École du Bonheur, à l’occasion de la journée internationale des droits des enfants, célébrée ce 20 novembre !

Une occasion pour les enfants de l’école du Bonheur et les membres représentants du conseil des enfants Dionysiens, de s’exprimer sur les droits des enfants et le thème de l'égalité entre les filles et garçons.