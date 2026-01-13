Saint-Denis : les champions du Basket Club Dionysien mis à l’honneur

Ce lundi 12 janvier 2026, la ville de Saint-Denis a salué le parcours des joueurs du Basket Club Dionysien (BCD), sacrés champions de la Coupe de France Zone Océan Indien en décembre dernier. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Denis)

Il y a des titres qui marquent l’histoire d’un club. En décembre, les basketteurs dionysiens ont su faire preuve de bravoure et de

maîtrise pour s’imposer face à l’Étoile Bleue de Kaweni, au terme d’un match intense et disputé. Une victoire venue récompenser des mois d’efforts, de discipline et, surtout, un engagement collectif sans faille. Cette performance fut le fruit d’une préparation rigoureuse et d’un groupe animé par une ambition commune.

Au-delà du trophée, ce sacre s’inscrit dans une saison particulièrement réussie pour le BCD, qui s’est offert, en mai dernier, un quatrième titre de champion de Nationale 3 masculine d’affilée. Une dynamique sportive qui confirme la solidité du club dionysien et la place qu’il occupe aujourd’hui dans le paysage sportif régional. Elle témoigne également de la vitalité du sport à Saint-Denis et de la capacité des clubs à porter haut les couleurs de la ville au-delà du territoire réunionnais.

La ville de Saint-Denis tient à féliciter chaleureusement les joueurs, le staff et l’ensemble des bénévoles du club, et à les encourager pour la suite de leur parcours, notamment lors des prochaines échéances à venir dans l’Hexagone.