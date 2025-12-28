Saint-Denis : les enfants ont couru pour la santé et la solidarité

Les enfants de l'École du Bonheur de Saint-Denis, accompagnés de leurs familles et enseignants, ont participé au Téléthon au début du mois de décembre 2025 et en novembre pour Ela. Un moment où chacun des participants a mis toute son énergie au service d'une cause qui touche chaque individu : la santé. Une initiative qui allie sport et récolte des fonds pour contribuer à la lutte contre les maladies. Chaque effort s'est transformé en énergie positive, en espoir et en solidarité. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)