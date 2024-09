Saint-Denis : les Jeudis d'Accès aux Droits du Moufia pour mettre en avant l'insertion professionnel

Ce jeudi 19 septembre 2024, c'est dans le quartier du Moufia de Saint-Denis que s'est déroulé les "Jeudis d'Accès aux Droits". Ces journées, organisées par le CCAS, offrent un accompagnement administratif de proximité et, cette fois-ci, un soutien renforcé pour l'insertion professionnelle. Une aide d'autant plus importante que dans certains quartiers, l’inactivité professionnelle et l’éloignement de perspectives sont de véritables problématiques. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis, sous l’autorité de la maire Éricka Bareigts, Présidente du CCAS, et David Belda, Président délégué, poursuit son engagement en faveur des citoyens dionysiens en organisant les "Jeudis d'Accès aux Droits" (JAD). Si ces journées dédiées à l'accompagnement dans les démarches institutionnelles et administratives rencontrent un succès croissant depuis le début de cette année, le CCAS continue de réduire l’isolement de certains quartiers. « Nous savons que l’éloignement avec les structures d’insertion du type de France Travail, les missions locales sont un frein pour les plus éloignés de l’emploi. Nous avons voulu amener ces conseillers d’insertion comme nos travailleurs sociaux au plus près de ceux qui en ont le plus besoin », déclare David Belda.

- Un soutien de proximité pour les citoyens -

Les "Jeudis d'Accès aux Droits" permettent aux habitants de Saint-Denis, souvent éloignés des services publics, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans leurs démarches administratives. Cette initiative vise à répondre aux besoins d'une population parfois non véhiculée ou confrontée à des difficultés pour accéder aux services en ligne, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique. Les JAD offrent un soutien précieux pour les démarches nécessitant une connexion internet, ce qui est souvent un obstacle pour les citoyens les plus vulnérables.

Le jeudi 19 septembre, une grande nouveauté a marqué la journée des JAD dans le quartier de la Rocade, à Moufia : en plus des institutions habituelles, des organismes d'insertion professionnelle tels que France Travail, la Mission Locale, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) ainsi que le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) étaient présents.

Cette présence inédite témoigne de la volonté de la Ville d'étendre son soutien aux jeunes, particulièrement touchés par l'exclusion. « Nous avons du mal à aller aux RDV, on est dans une spirale qui ne nous incite pas. Là, de les voir ici, du coup c’est plus facile de faire une rencontre », explique un jeune sans emploi qui n’était pas allé à France Travail depuis...

- L'emploi au cœur des préoccupations -

Les chiffres de l'exclusion sont préoccupants à Saint-Denis : en 2021, 30% de la population dionysienne était inactive, avec des taux particulièrement élevés dans certains quartiers, notamment à Moufia. Par ailleurs, 19,2% des habitants se déclaraient en situation de chômage, tandis que 14,3% se considéraient comme autres inactifs. Face à ces constats alarmants, la présence des acteurs de l'insertion professionnelle lors des JAD constitue une réponse concrète aux besoins des jeunes et des demandeurs d'emploi.

Les JAD, organisés depuis février 2024, ont rapidement trouvé leur public. L'accessibilité et la proximité de ces actions sont un véritable soulagement pour les citoyens, qui trouvent en un même lieu toutes les informations et accompagnements nécessaires pour mener à bien leurs démarches administratives. De nombreux habitants, particulièrement ceux qui ne sont pas véhiculés, ont ainsi pu bénéficier de ces services directement dans leur quartier. Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis, déclare : "Le succès des Jeudis d'Accès aux Droits (JAD) prouve qu'il est indispensable d'aller au-devant des citoyens. Nous continuerons à innover pour leur offrir les meilleures solutions et favoriser une véritable inclusion sociale et numérique. Ces actions sont mises en œuvre dans l'ensemble des quartiers de Saint Denis, avec pour objectif de toucher toujours plus de citoyens et d'améliorer le repérage des personnes dites 'invisibles' ou en situation de non-recours, afin de garantir un accompagnement encore plus complet."

David Belda, Président délégué du CCAS, ajoute : "À travers les Jeudis d'Accès aux Droits, nous souhaitons non seulement accompagner les Dionysiens dans leurs démarches administratives, mais aussi leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. En mobilisant les acteurs de l'insertion et de l'emploi, nous œuvrons à leur intervention dans l'ensemble de nos quartiers, afin de redonner espoir à une jeunesse qui en a grand besoin".