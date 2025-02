Ce lundi 24 février 2025 a eu lieu, au stade Marc Nasseau de Saint-Denis, une rencontre entre volontaires du service civique, tuteurs et partenaires pour un moment d’échange et de partage. La maire a aussi échangé avec Laëtitia Honoré et Yassin Arjona, revenus de mission à Madagascar pour promouvoir la langue française et pour favoriser l’éducation à travers l’art, le sport et l’écologie. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)