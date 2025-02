Saint-Denis : nouveaux horaires de circulation et de stationnement

Le lundi 27 janvier 2025, dans le cadre du groupement de partenariat opérationnel (CPO) Leclerc et en partenariat avec l'union des commerçants dionysiens (UCD), la ville de Saint-Denis a annoncé des nouveaux horaires de stationnement dans la rue Maréchal Leclerc. Cette mise en place a pour objectif d’améliorer l’accessibilité, de dynamiser les commerces et de rendre "l’espace plus agréable pour tous" selon Saint-Denis. (Photo : www.imazpress.com)

Depuis un arrêté de 2013 de la commune, le stationnement et la circulation étaient possibles de 10 h à 20 h. Aujourd'hui, en 2025, Saint-Denis poursuit la modernisation de son cœur de ville et ajuste les modalités de circulation de la rue piétonne Maréchal Leclerc avec une inauguration.

Cette présentation a été l'occasion d'échanger sur les nouvelles dispositions et les mesures d'accompagnement mises en place pour assurer une "transition en douceur" selon la ville de Saint-Denis.

- Stationnement et circulation : nouvelle disposition -

Le mardi 28 janvier 2025, la ville de Saint-Denis a présenté les nouveaux horaires de stationnement et de circulation de tous les véhicules. Les nouveaux horaires sont les suivants :

- Du lundi au vendredi : 9 h 30 à 18 h 30

- Le samedi : 9 h à 18 h 30

- Le dimanche : ouvert à tout type de véhicule à condition de ne pas provoquer de nuisances sonores et de respecter le code de la route.

Les camions de livraisons pourront donc déposer leurs marchandises avant 9 h 30 et après 18 h 30 en semaine, mais pendant cette plage horaire, aucun véhicule ne sera autorisé à la circulation et au stationnement.

En cas de non-respect de ces nouvelles dispositions, une amende forfaitaire de 35 euros, voire plus si l'individu ne possède pas ses papiers, sera attribuée à toute personne circulant à vélo, trottinette électrique, voiture, moto ou encore camion de livraison à 3,5 tonnes dans la rue Maréchal Leclerc.

À noter également qu'une tolérance sera observée jusqu’au 1er mars 2025, pour laisser le temps à l'adaptation. Les riverains disposant d'une autorisation spécifique pourront circuler au pas. Ces nouveaux horaires de circulation et de stationnement permettront donc de "répondre aux besoins des usagers et des commerçants" selon la commune.

- Des conditions "insupportables" -

Une employée de Kiabi dans la rue Maréchal Leclerc ne souhaitant pas être identifiée confie à Imaz Press : "Nous, étant commerçants, on trouve ça plus simple autant pour les affaires que pour l'espace en ville. Avant, on voyait la rue remplie de voitures ou encore de camions, même entre midi et deux."

Celle-ci poursuit en disant : "Je pense vraiment que c'est une bonne idée de changer les horaires de circulation et de stationnement. Avant, je trouvais ça insupportable toutes les voitures qui empêchaient la circulation des piétons dans la rue."

La rue Maréchal Leclerc étant surtout un espace de clientèle pour les commerçants, ces nouveaux horaires permettront une réduction des véhicules pour laisser plus de place à la clientèle et plus de visibilité aux vitrines des commerces.