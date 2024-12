Saint-Denis offre 50 logements sociaux adaptés aux seniors

Ce mardi 17 décembre 2024, la ville de Saint-Denis et la société d’économie mixte d’aménagement, de développement et d’équipement de La Réunion ont eu le plaisir d’inaugurer Velours Blanc, une résidence située au Bas de la Rivière, conforme pour les personnes âgées. Lors de l’inauguration, les résidents ont participé à diverses activités qui leur sont dédiées. Ce projet illustre la lutte contre l’isolement des seniors en créant des espaces de vie chaleureux et dynamiques. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : Saint-Denis)

Lors de l’inauguration, les résidents ont participé à plusieurs activités dédiées :

- Initiation à la pétanque

- Ateliers bien-être avec des massages, coiffures et manucures

- Atelier numérique animé par des jeunes en service civique

Ce projet illustre l’engagement de la ville et de la Semader (société d’économie mixte d’aménagement, de développement et d’équipement de La Réunion) pour lutter contre l’isolement des seniors en créant des espaces de vie chaleureux et dynamiques.