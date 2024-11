Ce samedi 9 novembre 2024, le ville de Saint-Denis en association avec le comité d'actions citoyennes (CAC) de La Montagne 8ème, de Ruisseau Blanc et de Saint-Bernard organisent une journée d’échange et de partage sur le handicap. L'occasion de découvrir et de comprendre davantage les enjeux liés au handicap. Le tout autour de nombreuses stands et activités. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)