Ce mardi 29 octobre 2024 à , le Rucher PRUNEL a accueilli le projet "CAP sur l'IAE" afin de promouvoir l'Insertion par l'Activité Économique (IAE) et d'ainsi pouvoir offrir un avenir plus inclusif. Il s'agit d'une initiative de la ville de Saint-Denis et de l'Union Régionale des Structures d'Insertion avec PRUNEL. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Saint-Denis )