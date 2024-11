Saint-Denis récompensée lors du salon de l’étudiant

Le vendredi 22 novembre 2024, la ville de Saint-Denis a été récompensée lors du salon de l’étudiant avec le trophée de l’étudiant. Une distinction qui souligne son engagement constant pour améliorer les conditions de vie des étudiantes et des étudiants et qui conforte son statut de ville universitaire de premier plan. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Saint-Denis)

Ce trophée met en lumière les performances remarquables de la ville dans plusieurs catégories déterminantes pour la vie étudiante. Parmi ces derniers, figure notamment l'évolution du taux d'emploi, rapporté sur dix ans, et pour laquelle le chef-lieu se positionne à la première place. La ville s'illustre ainsi par son dynamisme économique, avec une progression exemplaire du taux d'emploi. Cette performance la place en tête aux côtés de grandes métropoles comme Montpellier, Nantes, Bordeaux et Lyon.

"Ce trophée, c'est reconnaître que les politiques publiques nécessitent un temps moyen et long pour porter leurs fruits, explique Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Les choses ne se font pas d'un coup. Depuis 2020, nous avons multiplié les rencontres entre les entreprises et les jeunes dans le cadre de notre Plan Ambition Jeunesse. Nous sommes fiers de voir que cette dynamique renforce l'attractivité de Saint-Denis, premier pôle économique de l'île. Agir sur le transport, sur l'emploi, sur l'éducation... Ce sont des démarches complexes qui peuvent sembler invisibles, mais dont les effets se mesurent sur dix ans.

Avec sa politique de gratuité des transports pour les six à 26 ans, incluant bus et téléphérique, Saint-Denis offre ainsi le meilleur taux de réduction pour les étudiantes et étudiants, un critère déterminant pour leur mobilité. Et côté logement, Saint-Denis, première ville de La Réunion en termes de logements sociaux, continue d'accroitre son parc immobilier tout en s'assurant que chaque nouvelle construction respecte des normes strictes. Entre 2010 et 2020, la ville a créé plus de 5 300 logements sociaux. Pour 2024, près de 1 700 logements supplémentaires ont été livrés.

La part de lits CROUS est particulièrement notable avec une note de 8,35/10, dépassant la moyenne nationale de 7,75/10. Cet indicateur souligne les efforts conjoints de la Ville et de ses partenaires pour répondre à une demande croissante en logement étudiant.

"Nous saluons le rôle essentiel du CROUS et de nos partenaires bailleurs sociaux, notamment la SHLMR, souligne Ericka Bareigts. Récemment, 61 logements pour étudiants et jeunes actifs ont été livrés. C'est une avancée significative pour répondre à une demande amplifiée, mais ce n'est qu'un début"

Enfin, la capitale obtient une note parfaite de 10/10 pour la qualité de l'air. garantissant un cadre de vie sain et agréable pour la communauté étudiante. Saint-Denis continuera à développer ses politiques innovantes et inclusives pour renforcer son attractivité et répondre aux attentes des étudiantes et des étudiants, qui constituent un pilier essentiel de son dynamisme. Car "Étudier, c'est bien, mais vivre, c'est essentiel. Nous continuons à développer des politiques inclusives pour le transport, le logement et le cadre de vie afin que Saint-Denis reste une ville où il fait bon étudier et s'épanouir", a conclu l'édile de la ville.