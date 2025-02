Saint-Denis : remise des diplômes d'état d'ambulancier

Le jeudi 30 janvier 2025 à Saint-Denis a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes d'état d'ambulancier. Pour la première fois, cet événement a été organisé en simultané pour les apprenants du nord et du sud de l'île. En effet, devant "la forte demande et le succès de cette formation" selon la Région Réunion, une seconde promotion a été ouverte l’année dernière au CHU de Terre-Sainte. La Région y était présente. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Sous la mandature de la présidente Huguette Bello, la formation professionnelle, notamment dans le domaine de la santé, est un axe majeur.

La Région a ainsi racheté l’ancien hôtel Le Bellepierre et entreprend de le rénover afin d’y accueillir l’ensemble des formations de l’Institut d’études en santé dans un cadre optimal. Y seront ainsi formés les futurs infirmiers à l' institut de formation en soins infirmiers (IFSI), aides-soignants à l'institut de formation d'aide-soignant (IFAS) et ambulanciers à l'institut de formation des ambulanciers (IFA). Former du personnel qualifié permet de garantir l’accès à la santé de la population et d’insérer durablement les Réunionnais.e.s.

Laetitia Lebreton, conseillère régionale déléguée à la politique de la santé, sur le site du CHU de Terre-Sainte explique : “Je tiens à féliciter la première promotion sud d’ambulanciers, avec 100% de réussite aux examens. Leurs compétences et leur expertise seront plus que nécessaires. La géographie unique de La Réunion nécessite un accès aux soins égalitaire. La population réunionnaise vieillit, et il est vital que nos professionnels soient correctement formés tout autour du territoire pour garantir la santé et la sécurité de tou.te.s.“