La ville de Saint-Denis revient sur les moments forts de cette 32e édition du Grand Raid qui s'est terminée ce dimanche 20 octobre 2024 à la Redoute. Plus de 7000 coureurs se sont lancés dans cette course, la commune tient également à saluer les gagnants.es de cette course, Manon Bohard chez les femmes et Mathieu Blanchard chez les hommes. Cette édition restera gravée dans les mémoires selon le post de la commune. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: Saint-Denis)