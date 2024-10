Saint-Denis : transplantation des badamiers de l'Inde vers le coeur vert familial

Ce mercredi 23 octobre, la ville de Saint-Denis dans la poursuite de sa transformation vers une ville verte et durable a transplanté plusieurs badamiers de l'Inde, tout le long de la rue des Poivriers. Ces derniers ont été déplacés vers le parc urbain Jean-Pierre Esperet, au Coeur Vert Familial, où ils pourront jouir d'une seconde vie. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

Engagée dans un tournant écologique pour faire du chef-lieu un territoire plus apaisé, plus vert et plus responsable, la Ville de Saint-Denis, en collaboration avec le service environnemental de la Ville du Port, a procédé à la transplantation de plusieurs Badamiers de l'Inde, qu'on retrouvait tout le long de la Rue des Poivriers, à Montgaillard.

Ces derniers ont été replantés au sein du parc urbain Jean-Pierre Esperer, au Cœur Vert Familial, non loin de la nouvelle aire de jeux d'eau, qui sera inaugurée ce samedi. L'opération d'envergure s'inscrit pleinement dans la politique de verdissement portée des le début de la mandature par l'équipe municipale, et s'ajoute aux diverses opérations telles que "Une naissance, un arbre", la forêt urbaine du front de mer dionysien, Dionyparks ou encore le square du Barachois.



De plus, le déplacement de ces immenses spécimens, matures et sains, permettra à la Ville d'entreprendre des travaux de voirie Rue des Poivriers, dont les trottoirs ont été partiellement détruits par la présence des arbres.

« Il s'agit de remettre tout en état et de replanter des sujets plus petits, évoque Brigitte Adame, élue du secteur de Montgaillard.

Dans notre projet politique, on est dans lembellissement, dans la plantation. Ce serait dommage de perdre ces immenses Badamiers de l'Inde. C'est pourquoi, on va les replanter ailleurs, vers le parc urbain. »

Pas d'abattage donc, mais plutôt une transplantation, qui permettra, une fois la réfection des trottoirs terminée, l'installation d'arbustes fleuris et colorés.