Saint-Denis : un nouveau site internet pour s'inscrire aux activités du plan seniors en action

La commune de Saint-Denis a développé un tout nouveau site internet permettant de s'inscrire au plan seniors en action. À partir du 13 février, il sera possible de valider régler en ligne son inscription avec un paiement 100% sécurisé "Des activités sportives, culturelles, intellectuelles, manuelles et artistiques vous attendent, au tarif symbolique de 5€ par an et par activité", écrit la commune. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Besoin d’aide pour l’inscription en ligne ? Pas de souci, nos agents sont là pour vous accompagner !

Inscrivez-vous dès maintenant et profitez pleinement du plan seniors en action : seniorsenaction.saintdenis.re