Ce dimanche 13 octobre 2024, la ville de Saint-Denis a organisé une journée créative où petits et grands ont laissé libre cours à leur imagination en fabriquant et en pimpant leurs propres cerfs-volants. Chaque création a pu prendre son envol dans le ciel coloré du parc transitoire Dionypark. Une journée riche pour créer un instant de partage et de rencontre dans le quartier. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)