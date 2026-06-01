Saint-Paul : nouvelle date pour les Seniors arts

Le jeudi 11 juin 2026, de 8h à 13h30, au bâtiment Cimendef, la ville de Saint-Paul donne une nouvelle fois rendez-vous à ses gramounes pour une nouvelle édition des Seniors arts, placée sous le thème du vivre ensemble. Les inscriptions s'ouvrent ce mardi 2 juin 2026. "L’événement a pour objectif de valoriser les talents des seniors saint-paulois, tout en favorisant les échanges, la convivialité et le lien social autour de la pratique artistique", souligne la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Au programme peinture acrylique, aquarelle, modelage et arts plastiques.

Les inscriptions ouvriront le mardi 2 juin 2026, de 8h à 13h, directement auprès du Service Seniors. Les places sont très limitées et une priorité sera accordée aux nouveaux participants.

- Conditions de participation -

- L’événement est réservé aux résidents saint-pauloiss âgés de 60 ans et plus.

- Pièces à fournir -

- Pièce d’identité

- Justificatif de domicile de moins de 6 mois

Pour plus d'informations et pour réserver c'est au 0262 70 43 43 ou au 0693 97 43 90