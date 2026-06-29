[Photos] Les rues de Saint-Paul ont une nouvelle fois été embrasées par le plus grand carnaval de l'île

Le plus grand carnaval de La Réunion c'était ce dimanche 28 juin 2026, à Saint-Paul. Pour cette 28 ème édition, le Grand boucan a accueilli près de 70.000 personnes sur le littoral de la Ville. Sur le thème "Illusions et monde surréel", "les costumes hauts en couleur, les chars spectaculaires et une ambiance festive, le Grand Boucan a une nouvelle fois fait vibrer les rues de Saint-Paul", souligne la Ville. (Photos : ville de Saint-Paul)

Pour cette 28ème édition, le Grand boucan, a encore fait sensation auprès des Réunionnais. Près de 70.000 personnes sont venus assister aux défilés, eux-mêmes parfois déguisés sur un thème qui a laissé place à l'imagination : "Illusions et monde surréel".

Plus de 127 forains étaient présents, soit une augmentation de 8,5 % de l'offre foraine 2 sur 6 par rapport à 2025 (88 stands alimentaires. 7 activités diverses. 32 manèges).

- La fête, mais dans de bonnes conditions -

Ce grand rassemblement a nécessité la mobilisation de 53 agents de la Police Municipale (APM, ASVP, ATPM), 100 effectifs de la Gendarmerie nationale et 62 agents de prévention et de sécurité avec l'appui d'un aéronef équipé d'une caméra.

Afin d'assurer une mobilité aventageuse Kar'Ouest a renforcé ses lignes cette année avec des navettes prévues entre les différents parkings périphériques et le cœur de l’événement.

Comme chaque année, le plus grand carnaval de l'île a rassemblé les Réunionnais de toute l'île dans une ambiance festive inoubliable.

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