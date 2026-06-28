[Vidéo] Grand Boucan : derniers préparatifs avant le défilé, 70.000 personnes attendues à Saint-Paul

Des chars colorés, des jeux de cartes, des poissons multicolores... à quelques heures du départ du défilé du Grand Boucan à Saint-Paul, les chars poursuivent leur préparation. 70.000 personnes sont attendues sur le littoral pour célébrer le roi Dodo ce dimanche 28 juin 2026. Une 28ème édition très attendue pour le plus grand carnaval de La Réunion (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

À quelques heures du départ du Grand Boucan - puisque le défilé débutera à 14 heures - les chars se préparent. Regardez.

- Une dizaine de chars et une quarantaine d'associations -

Costumes extravagants, chars spectaculaires, animations de rue, artistes, musique et ambiance festive seront au rendez-vous pour une journée haute en couleurs sur le front de mer de Saint-Paul.

Sans oublier le traditionnel défilé du Roi Dodo, son embrasement spectaculaire à la tombée de la nuit, le feu d’artifice et le concert de clôture.