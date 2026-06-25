Territoire de l'Ouest : Kar’Ouest met en place un dispositif spécial pour le Grand boucan

À l'occasion du carnaval Grand boucan ce dimanche 28 juin 2026 au front de mer de Saint-Paul, Kar’Ouest met en place un dispositif spécial avec des navettes gratuites et des renforts de lignes. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le dimanche 28 juin 2026 au front de mer de Saint-Paul, les festivités vont débuter à 14h. Les navettes gratuites seront disponibles de 12h à minuit avec des départs prévus depuis : Expobat, Run Market et les Aigrettes (RD10), avec un seul lieu de descente à la gare routière de Saint-Paul.

En soirée les lignes de renforts débuteront de 20h à minuit (tarifs habituels en vigueur) :

- Ligne 1 :

Gare routière de Saint-Paul, Bois-de-Nèfles, Ruisseau, Église de Bellemène

- Ligne 60 :

Gare routière de Saint-Paul, Bernica, Bras-Canot

- Ligne 77 :

Gare routière de Saint-Paul, Saint-Gilles-les-Hauts, Saline, Barrage

Retrouvez tous les horaires des navettes et renforts ici.