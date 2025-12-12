Saint-Paul : 248 élèves pour le projet 20 Désanm Marmay

Pour sa 5ème édition, le projet 20 Désanm Marmay a rassemblé ce vendredi 12 décembre 2025 au Musée Historique de Villèle un total de 248 élèves issus de 7 écoles de Saint-Paul, offrant une expérience riche et immersive autour de la mémoire de l’esclavage. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Département)

Ce projet ambitieux vise à

• Développer et enrichir la maîtrise des langues, qu’elles soient orales ou corporelles,

• Approcher l’histoire de l’esclavage de façon engageante,

• Transmettre avec passion les connaissances historiques depuis les premiers jours du peuplement jusqu’aux combats pour l’abolition, évoquant la vie quotidienne des esclaves et la pratique du marronnage.

Cette année scolaire, la thématique centrale "La femme au temps de l’esclavage" a inspiré des ateliers artistiques et culturels variés : contes, exposition, danse, chant, moring, maloya, tressage, broderie et créations autour du cadre de vie.

Les élèves, après un travail collectif de plusieurs semaines en classe, ont pu partager fièrement leurs réalisations dans ce lieu chargé de symboles, un écrin d’exception qui valorise leurs talents et leur engagement : le Musée Historique de l’Esclavage, de l’Habitation et de Villèle.

Cette rencontre témoigne de l’importance de faire vivre l’Histoire à travers l’expression artistique et l’éducation, afin de construire ensemble une mémoire partagée et vivante.