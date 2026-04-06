Saint-Paul : le salon du Livre Péi est de retour

La ville de Saint-Paul accueille la 6ème édition du Salon du Livre Péi au Creps du 23 au 25 avril 2026. Un rendez-vous incontournable dédié à la lecture et à la création réunionnaise. Pendant trois jours, auteurs, éditeurs et passionnés se retrouvent autour d’une programmation accessible à tous, entre rencontres, découvertes et animations. Découvrez le programme de ce rendez-vous incontournable de la littérature réunionnaise. ( Photo d'illustration : Élodie Escande/www.imazpress.com) (Photo ee/www.imazpress.com)

le Salon du livre péi est un véritable carrefour de la création locale. Il permet aux visiteurs de tous âges de rencontrer des artistes passionnés, de découvrir des ouvrages péi et d’échanger autour de la littérature sous toutes ses formes.

- Un village du livre -

Plus de 60 maisons d’édition représentées et structures locales réunies pour valoriser la richesse de la littérature péi, en français et en créole.

Rencontres et dédicaces avec plus de 100 auteurs et autrices présents pour échanger avec le public tout au long du salon.

Des ateliers et des animations

Des ateliers gratuits pour petits et grands : écriture, dessin, manga, fabrication de papier et loisirs créatifs.

- Temps forts du week-end -

Jeudi 23 avril : inauguration et concert de Kanasel

Vendredi 24 avril : spectacle d’humour avec Brice Liie

Samedi 25 avril : concert d’Ousanousava

Spectacles jeune public

Plusieurs rendez-vous dédiés aux enfants autour du livre, de la musique et du théâtre.

- Une bibliothèque éphémère -

Un espace de lecture en accès libre avec le médiabus, pour profiter d’un moment de détente autour du livre.

Expositions

Deux expositions à découvrir entre le CREPS et la médiathèque Leconte de Lisle.

Le Salon du livre péi 2026, c’est aussi l’occasion de flâner entre les stands, de feuilleter des ouvrages introuvables ailleurs, et de prendre le temps d’écouter, de lire et de rêver.

Que vous soyez amateur de bande dessinée, passionné de roman, ou curieux de poésie créole, vous trouverez forcément votre bonheur parmi la richesse du programme. Rendez-vous du 23 au 25 avril à Saint-Paul.

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