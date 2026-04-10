Saint-Paul : la ville participe à l'opération Nuits sans lumière pour préserver l'envol des pétrels

Dans le cadre de l’opération Nuits sans lumière, organisée du 3 avril au 3 mai 2026, la ville de Saint-Paul se mobilise, en partenariat avec la SEOR et le Parc national de La Réunion, pour protéger le pétrel de Barau, une espèce endémique de La Réunion, fortement impactée par la pollution lumineuse. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Durant cette période, les jeunes oiseaux, attirés par les éclairages artificiels, peuvent se désorienter et s’échouer au sol, notamment en zone urbaine.

Jusqu'au 3 mai 2026, la ville met en place un dispositif d’extinction et de réduction de l’éclairage public sur le littoral afin de limiter ces échouages.

- Un réflexe peut faire la différence -

Si vous découvrez un pétrel au sol, il est important d’agir rapidement et de manière adaptée. Voici les bons gestes à adopter :

- Une mobilisation collective -

La protection du pétrel de Barau repose sur une mobilisation de tous.

En appliquant les bons réflexes et en relayant l’information, chacun contribue à la préservation de cette espèce emblématique de La Réunion.

Pour toute situation, contactez la SEOR au 0262 20 46 65