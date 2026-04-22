TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Gilles : succès de la matinée Parent'Eau

  • Publié le 22 avril 2026 à 10:32
  • Actualisé le 22 avril 2026 à 10:59
Saint-Paul : la Matinée Parent'Eau a ravi les familles
Saint-Paul : la Matinée Parent'Eau a ravi les familles

Ce dimanche 19 avril, plus de 100 personnes ont participé à la nouvelle édition de la matinée Parent’Eau qui a eu lieu dans l'enceinte de la piscine des Aquanautes à Saint-Gilles. "Un temps précieux dédié aux tout-petits (3 mois à 3 ans) et à leurs familles, rythmé par éveil aquatique, ateliers de sophrologie, accompagnement à la parentalité et temps de répit", écrit la mairie de Saint-Paul dans le post que nous publions ci-dessous (Photos : Charlotte Boiron Underwater Photography / mairie de Saint-Paul)

Saint-Paul, Matinée Parent’Eau

guest
0 Commentaires