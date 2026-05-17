Saint-Paul : une journée pour sensibiliser à l'exposition excessive au soleil

À l'occasion de la journée mondiale du soleil, la ville de Saint-Paul organise un rendez-vous gratuit de prévention, de sensibilisation et de dépistage le samedi 23 mai 2026, de 9h à 15h à l'école de la Saline-les-bains. Au programme : dépistage gratuit, des ateliers de protection solaire, des conseils et de la prévention santé, un espace marmaille, de la zumba un photomaton et des animations bien-être. "Une exposition excessive au soleil augmente les risques de lésions cutanées et de cancers de la peau. Adopter les bons réflexes de protection est essentiel", explique la ville. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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