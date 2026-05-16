Gayaromètre : un outil en ligne pour aider les enfants à exprimer leurs émotions

Outil péi innovant pour accompagner les enfants et les familles dans la gestion des émotions, depuis ce samedi 16 mai 2026, le Gayarometre devient digital. Créé par l’association Écoute-moi, protège-moi, aide-moi 974, le Gayaromètre est destiné à aider les jeunes enfants à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, mieux comprendre leurs réactions et demander de l’aide lorsqu’ils en ont besoin. (Photo photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Inspiré du "violentomètre" créé dans le cadre de la prévention des violences faites aux femmes, le Gayaromètre est un outil similaire créé à destination des enfants permettant de classer sur une échelle graduée les actes adaptés en direction d'un enfant, et les actes inacceptables (moqueries, intimidations, violences, attouchements...).

Outil innovant, il permet de sensibiliser les familles sur la lutte contre les violences faites aux enfants et d'inciter les victimes ou les témoins à dénoncer ce type d'actes envers les enfants.

- Le Gayaromètre, un outil simple, accessible et rassurant -

Fréquemment, les enfants - peu importe leur âge - ont du mal à livrer leurs émotions, à dire ce qu'ils ressentent. Soit ils ne savent pas comment l'exprimer, soit il préfère ne rien dire et garder pour eux.

À travers une approche adaptée, le Gayaromètre permet d’ouvrir le dialogue avec son enfant autour des émotions qu'il ressent au quotidien. Que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, du stress, de la joie ou encore du mal-être.

"Grâce aux couleurs, aux symboles et aux petits personnages, l’enfant apprend à reconnaître ses émotions, à les nommer et à les apprivoiser", indique Jessy Yong-Peng, président de l'association EPAA.

"Pour nous, c’est fondamental qu’un tout petit enfant puisse déjà identifier quand il est triste, en colère, inquiet ou mal à l’aise dans une situation. Cette capacité à reconnaître ce qu’il ressent participe à sa protection", note la présidente de EPAA.

Ensuite, pour les plus grands, notamment les 6-11 ans, "le Gayaromètre devient aussi un outil de libération de la parole. Nous proposons des mises en situation adaptées à leur âge, et cela permet parfois à l’enfant d’exprimer des choses qu’il vit ou qu’il a vécues à l’école, au centre de loisirs ou dans son quotidien", dit-elle.

Mais il est important de rappeler "qu’on accompagne toujours l’enfant sur le Gayaromètre : cela reste un support d’échange entre l’enfant et l’adulte. À travers cet outil, on transmet des notions essentielles autour des émotions, du respect, du consentement et de l’autoprotection", indique Jessy-Yong-Peng.

- Le Gayarometre devient digital -

Accessible gratuitement sur internet via gayarometre.re, cet outil a été pensé pour les enfants, mais aussi pour les familles, les professionnels de l’enfance, les structures éducatives et les acteurs de terrain.

Le Gayaromètre a été créé à La Réunion, pour La Réunion, par des professionnels de terrain : psychologues, neuropsychologue et intervenants spécialisés en prévention dans les écoles. Il a reçu le 2ème prix de la fondation des usagers en 2025.

Trois tranches d’âge distinctes sont identifiées, de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans et 12 ans et plus. Les questions deviennent de plus en plus précises et détaillées à chaque tranche, selon la maturité de l’enfant.

Lancé en 2024, le Gayaromètre a su séduire les familles et les professionnels. 67 psychologues sont équipés de cet outil. 93 % des familles déclarent avoir apprécié l’outil, 81 % l’utilisent régulièrement à la maison et 95 % souhaitent sa diffusion dans toutes les écoles et lieux d’accueil d’enfants, indique l'association EPAA.

7.500 Gayaromètres ont été distribués lors des actions de prévention (de août 2024 à novembre 2025).

Retrouvez le site ici.

- Plus de 530 informations préoccupantes évaluées en 2025 à La Réunion -

Depuis plusieurs années, le nombre d’"informations préoccupantes" (IP), signalements d’enfants en danger, ne cesse d’augmenter. En 2025, ce sont près de 530 situations qui ont été évaluées.

À La Réunion, 995 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles en 2024, dont 382 dans un cadre intrafamilial, et 158 viols ont été recensés, en hausse de 23%, selon la gendarmerie.

L'association EPA (Écoute Moi, Protège-Moi, Aide Moi) rappelle que les chiffres concernant les violences faites aux enfants à La Réunion sont alarmants. Près de 6.000 informations préoccupantes (allant du harcèlement aux violences intrafamiliales ou sexuelles) ont été enregistrées l’an dernier. Une augmentation de 38 % des signalements a été constatée entre 2022 et 2024 dont 20% à propos de violences sexuelles sur mineurs. En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours. Le 119 pour les enfants en danger Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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