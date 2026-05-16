À la une de ce dimanche : Gayaromètre, "Léritaz nout zansèt Stella", Eurovision, insolite, ChatGPT et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 17 mai 2026 : - Gayaromètre : un outil en ligne pour aider les enfants à exprimer leurs émotions - "Léritaz nout zansèt Stella" : Jean-Claude Comorassamy confie ses souvenirs d'ancien travailleur de l'usine sucrière - La Bulgarie remporte la 70ème édition de l'Eurovision, la Française Monroe termine 11ème - Insolite : Macron s'énerve face à une salle bruyante et un fourreau d'épée vieux de 1.500 ans - "J'ai postulé pour être pape" : utiliser ChatGPT et perdre contact avec la réalité - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche qui s'améliore (Photo www.imazpress.com)

Outil péi innovant pour accompagner les enfants et les familles dans la gestion des émotions, depuis ce samedi 16 mai 2026, le Gayarometre devient digital. Créé par l’association Écoute-moi, protège-moi, aide-moi 974, le Gayaromètre est destiné à aider les jeunes enfants à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, mieux comprendre leurs réactions et demander de l’aide lorsqu’ils en ont besoin.

Il est des lieux où le temps ne s'efface jamais. C'est notamment le cas de l'ancienne usine sucrière Stella Matutina à Saint-Leu, devenue musée en 1991. Véritable lieu d'histoire de la canne et du sucre à La Réunion, c'est par un ouvrage intitulé "Léritaz nout zansèt Stella" que Jean-Claude Comorassamy, ancien laborentin de l'usine raconte ses souvenirs au travers de photographie et de témoignages émouvants.

La chanteuse bulgare Dara a remporté l'Eurovision dimanche à Vienne avec le titre survitaminé "Bangaranga", offrant une première victoire à son pays devant Israël dont la présence avait suscité des appels au boycott. Avec Monroe, 17 ans et "Regarde!", une chanson mêlant pop et opéra, la France un temps donnée dans le trio de tête a fait le plein des votes du jury mais n'a pas reçu beaucoup de points de la part du public. Elle a fini onzième.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 11 au vendredi 15 mai 2026, le voici. Lors du sommet "Africa Forward", Emmanuel Macron a interrompu une conférence consacrée à la culture afin de réclamer le silence. En Norvège, un randonneur a découvert un fourreau d'épée en or vieux de 1.500 ans.

Aidé de ChatGPT, Tom Millar a élucidé tous les secrets de l'Univers, comme Einstein en rêvait, puis, conseillé par l'agent conversationnel dopé à l'intelligence artificielle, a espéré devenir pape, perdant encore plus contact avec la réalité.

Pour ce dimanche 17 mai 2026, l'est traîne encore quelques nuages avec de faibles pluies en début de journée. Mais la bonne nouvelle, c'est que le ciel se dégage progressivement et la journée s'assèche au fil des heures. Sur le reste de l'île sur soleil brille.