Ce samedi 18 novembre 2023 a eu lieu la matinée de la petite enfance au CREPS de Saint-Paul. Environ 1.000 personnes sont venus découvrir les nombreuses animations. Au programme : exposition photos, un spectacle réalisé par les artistes résidents, des animations danse et musique impliquant les parents et les enfants.

"Une matinée pleine d’échanges et de bonne humeur, où petits et grands ont pu jouer, rire et rêver ensemble."