Saint-Paul : "Déconnexion", une exposition entre art et nature à La Raffinerie

Encres végétales, matériaux recyclés et réflexion sur notre rapport au monde : l’exposition "Déconnexion", signée Rdutemps, invite le public à une pause sensible et engagée à l’Hermitage. (Photo DR)

L’art et la conscience environnementale seront au cœur d’une nouvelle exposition présentée à La Raffinerie. Intitulée "Déconnexion", elle sera inaugurée lors d’un vernissage ouvert au public le samedi 18 avril à 18h.

À travers une série d’œuvres réalisées à partir de matières recyclées et d’encres végétales conçues à base de plantes locales, l’artiste Rdutemps propose une immersion artistique tournée vers le vivant. Une démarche qui "interroge à la fois nos pratiques d’artistes et notre manière de nous adapter à un monde en transition".

Dans un contexte marqué par la surabondance d’images et d’écrans, l’exposition invite à "un retour à l’essentiel", à travers une approche sensorielle et contemplative. Un mur éphémère sera également réalisé pour l’occasion, prolongeant le dialogue entre création artistique et environnement.

L’exposition sera visible jusqu’au 3 juin. Elle bénéficie du soutien de la DAC Réunion, de la Région Réunion et du Département de La Réunion.