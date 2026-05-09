Saint-Paul : des ateliers gratuits d'initiation à l'anglais du voyage réservés aux gramounes

Il n'y a pas d'âge pour apprendre une nouvelle langue. La ville de Saint-Paul relance ses ateliers “Anglais du voyage”, tous les jeudis de mai à juillet 2026, de 9h à 11h, à la Maison Célestin du Bernica. Cet atelier gratuit, est ouvert aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois de 60 ans et plus (priorité bassin de vie du Guillaume). Un moment pour pratiquer l’anglais dans des situations concrètes de voyage, dans une ambiance conviviale, favorisant l’apprentissage et le lien social. L'occasion de se programmer des voyages dans des pays anglophones. Nous publions, ci-dessous, la publication de la ville à ce sujet (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)