Saint-Paul : fermeture des piscines municipales

La ville de Saint-Paul informe les usagers des modifications d’accès aux piscines municipales en raison d’un challenge scolaire de natation. Retrouvez ci-dessous les ajustements (Photo : Élodie Escande/www.imazpress.com)
Piscine Josselyn FLAHAUT (Plateau Caillou)
Lundi 30 mars : midi et soir
Mardi 31 mars : midi uniquement
Challenge scolaire de natation (2 jours)
Piscine Vue Belle
Personnel mobilisé pour le challenge à la piscine Plateau Caillou
Piscine Lisette TALATE (Front de mer)
Lundi 30 mars et mardi 31 mars : midi
Personnel mobilisé pour le challenge à la piscine Plateau Caillou
Piscine de Bois de Nèfles
Personnel mobilisé pour le challenge à la piscine Plateau Caillou