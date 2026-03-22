Saint-Paul : fermeture des piscines municipales

Publié le 22 mars 2026 à 08:00

La ville de Saint-Paul informe les usagers des modifications d’accès aux piscines municipales en raison d’un challenge scolaire de natation. Retrouvez ci-dessous les ajustements (Photo : Élodie Escande/www.imazpress.com)

Piscine Josselyn FLAHAUT (Plateau Caillou)

Lundi 30 mars : midi et soir

Mardi 31 mars : midi uniquement

Challenge scolaire de natation (2 jours)

Piscine Vue Belle



Lundi 30 mars et mardi 31 mars : midiPersonnel mobilisé pour le challenge à la piscine Plateau Caillou

Piscine Lisette TALATE (Front de mer)

Lundi 30 mars et mardi 31 mars : midi

Personnel mobilisé pour le challenge à la piscine Plateau Caillou

Piscine de Bois de Nèfles



Lundi 30 mars et mardi 31 mars : midiPersonnel mobilisé pour le challenge à la piscine Plateau Caillou