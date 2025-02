Saint-Paul: interdiction de baignade, fermeture de route... tous les arrêtés municipaux de la ville

En raison de l’approche du cyclone tropical intense Garance, la baignade, les activités nautiques, sont interdites sur toutes les plages de la commune de Saint-Paul à compter du 27 février à partir de 16h00 et ce, jusqu’à la fin de la menace cyclonique et levée de la phase de sauvegarde par le Préfet de La Réunion et sous condition que la qualité des eaux de baignade le permette. (RB/www.imazpress.com) (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Les commerces ou restaurants situés dans les périmètres ci-dessous seront fermés :

-Sur le secteur de Saint-Paul centre : établissements situés en bordure du littoral entre la piscine municipale de Saint-Paul et le cimetière marin, Sur le secteur de Saint-Gilles.

- établissements situés en bordure du littoral entre l’entrée de Boucan Canot et la plage de Trou d’eau. Et ce, jusqu’à la fin de la menace cyclonique et la levée de la phase de sauvegarde par le Préfet de La Réunion.

En raison de l’approche du cyclone tropical intense Garance, et pour permettre l’installation du batardeau, la route départementale 5 sera fermée au niveau du passage inférieur sous la RN1 à compter du 27 février à partir de 16h00 et ce, jusqu’à la fin de la menace cyclonique et la levée de la phase de sauvegarde par le Préfet de La Réunion.

La circulation piétonne est interdite sur toutes les plages, arrières plages et franges littorales boisées de la Commune de Saint-Paul depuis la pointe de Cambaie jusqu’à la pointe de Trois Bassins à compter du 27 février 2025 à partir de

16h00 et ce, jusqu’à la fin de la menace cyclonique.

Les parcs, jardins municipaux et aires de jeux communaux seront fermés.

L’accès au débarcadère du front de mer de Saint-Paul est interdit à compter du 27 février à partir de 16h00