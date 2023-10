Saint-Paul : journée portes ouvertes à la Maison France Service de Bellemène

La mairie annexe de Bellemène (Saint-Paul), labellisée France Services, a à cœur de rapprocher les services publics au plus près des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois, tout comme celle de Tan Rouge. Pour ce faire, la municipalité a pris en compte la réalité géographique du territoire et a choisi d’implanter ces deux nouvelles structures au cœur de la commune, au sein des mairies annexes de Bellemène et de Tan Rouge. Pour découvrir la Maison France Services et en apprendre davantage, une journée portes ouvertes se tiendra le lundi 9 octobre. (Photo ville de Saint-Paul photo RB imazpress)

Cette initiative vise à offrir aux habitants des hauts un accompagnement personnalisé pour leurs démarches administratives, le tout à moins de 30 minutes de chez eux. Ces espaces abritent les permanences de plusieurs partenaires essentiels, tels que la Banque postale, Pôle Emploi, l’Assurance Maladie et Retraite, la CAF, la Mutualité Sociale Agricole, le service des Impôts et le Point justice.

Cette offre de services s’inscrit dans la complémentarité des actions développées par la Ville pour garantir un accès égal aux droits pour tous. La mandature actuelle renforce sa volonté d’aller vers ses concitoyens, notamment avec le déploiement d’une vingtaine d’aidants Connect dans les mairies annexes et les équipements de proximité, pour aider les administrés à effectuer leurs démarches administratives en ligne.

Pour découvrir ce que vous propose la Maison France Services et en apprendre davantage, nous vous invitons à participer à cette journée portes ouvertes qui se tiendra ce lundi 9 octobre. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 0262 45 81 73.