Saint-Paul : lancement du festival international du film de l'céan Indien

Le festival du film de l'océan Indien est officiellement lancé jusqu'au 19 avril 2026 et une large sélection d'œuvres audiovisuelles issues de 11 territoires sont à l’honneur. L' évènement débute avec The Market, destiné aux professionnel.les de la filière audiovisuelle. Un lieu d’échanges, de formation et de rencontres pour favoriser la mise en réseau, la coproduction internationale et l’émergence d’un véritable écosystème créatif. Nous vous partageons la publication de la ville de Saint-Paul, ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)