Saint-Paul : le Pétrel de Barau prend son envol

Chaque année, le Pétrel de Barau est victime d’échouages, notamment à cause de la pollution lumineuse. Grâce aux actions menées et à la mobilisation de tous, ces oiseaux peuvent être soignés et relâchés en mer. Rendez-vous au débarcadère de Saint-Paul, le mercredi 22 avril 2026 prochain de 9h30 à 11h30 pour assister au lâcher de pétrels. Un moment unique mais symbolique pour la protection de cette espèce emblématique de La Réunion. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul, ci-dessous. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)