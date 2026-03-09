Saint-Paul : les permanences d’écrivains publics pour accompagner dans les démarches administratives

Actualisé le 9 mars 2026 à 10:55

Publié le 9 mars 2026 à 10:52

Afin de garantir l’accès au droit de toute sa population, la ville de Saint-Paul propose sur tout le territoire des permanences d’écrivains publics. Cet engagement permet d’accompagner les Saint-Paulois·es dans leurs démarches administratives et vise à aider les publics les plus fragiles. Retrouvez ci-dessous le calendrier des permanences.

Mairie de Grande Fontaine: LUNDI: 8h30-12h / 13h30-15h30 sauf le 2 après-midi

0262.70.28.21

Mairie de Saint-Gilles les Hauts: LUNDI et MERCREDI: 8h30-12h

0262.45.81.62

Mairie du Guillaume: LUNDI et JEUDI: 8h30-12h

0262.45.80.46

Maison pour Tous de Barrage : sur Rendez-vous LUNDI 23: 9h-12h

0262.34.59.59

Maison pour Tous de Fleurimont: MARDI: 8h30-12h

0262 45 81 32

Mairie de Plateau Caillou: MARDI: 13h30-15h30 et VENDREDI: 8h30-12h sauf le 6

0262.45.81.58

Espace Numérique de La Saline: MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI : 8h30-12h

0262.45.80.15 sauf le 6 pm, le 11, 12 et 26

Mairie de Bois de Nèfles: MARDI et JEUDI: 8h30-12h

0262.45.81.76

Mairie de La Plaine: MERCREDI: 8h30-12h et le MARDI: 8h30-12h sauf 17, 24 et 31

0262.45.81.56

Mairie de BERNICA: MERCREDI: 8h30-12h sauf le 18 et le 25

0262.45.81.74

Mairie de Bellemène: MERCREDI : 8h30-12h

0262.45.81.72

Mairie de La Saline les Bains: JEUDI : 9h30-12h30

0262.45.81.67

Mairie de Bois Rouge: sur Rendez-vous JEUDI 19: 13h30-15h30

0262 34 58 96

CCAS de Saint-Paul: VENDREDI: 8h30-12h

0262.45.76.45

Point Justice de Saint-Paul: LE VENDREDI 13: 8h30-12h

0262.45.42.98

Mairie de Saint-Gilles les Bains: VENDREDI: 9h30-12h30

0262.45.81.61

Mairie de Tan Rouge sur Rendez-vous Vendredi 6 et 20: 9h