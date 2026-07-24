Saint-Paul : les sauveteurs en mer mis à l'honneur

Ce mercredi 22 juillet 2026 le maire de Saint-Paul, a pris part à une cérémonie présidée par Patrice Latron, Préfet de La Réunion. La cérémonie saluait l’engagement des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Le passage de relais entre Jean-Pierre Millon-Rousseau, délégué interdépartemental de la SNSM Réunion-Mayotte, et son successeur, Vivian Mailly a également été mis à l'honneur. La Ville félicite les sauveteurs décorés et salue l’engagement quotidien de l’ensemble des bénévoles de la SNSM. (Photo : ville de Saint-Paul)