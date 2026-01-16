Saint-Paul : les vacances culturelles continuent pour les marmailles

Depuis ce lundi 12 janvier 2026, les vacances culturelles battent leur plein à Saint-Paul pour le plus grand bonheur des petits vacanciers. Aujourd'hui, les marmailles ont participé à un programme ludique : découverte de l'art du maquillage, présentation de ses origines et ses nombreuses possibilités (princesse chinoise, créature mythologique, culture nordique...). Les activités des vacances ludiques se poursuivent encore la semaine prochaine. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)