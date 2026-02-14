Saint-Paul : les zones humides à l'honneur durant le mois de février

Ce mardi 18 février 2026, aura lieu la journée des zones humides à Saint-Paul. Cet événement vise à sensibiliser le public sur l'importance des écosystèmes, souvent ignorés mais vitaux à l'équilibre de l'environnement. Au programme : balades commentées à l'Étang, ateliers nature, plantations, projections et échanges. Vivez cet événément dans plusieurs sites de la commune destinée à tout public et sur inscriptions pour certaines activités. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : rb/www.imazpress.com)