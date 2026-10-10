Saint-Paul : les 18-30 ans invités à donner leur avis sur le logement

Dans le cadre de la Semaine du logement des jeunes, la ville de Saint-Paul lance une consultation à destination des 18-30 ans. L'objectif : mieux connaître les difficultés, besoins et attentes des jeunes en matière de logement sur le territoire. Selon la commune, les 18-30 ans représentent 43% des demandeurs de logement à Saint-Paul. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville de Saint-Paul : (Photo d'illustration www.imazpress.com)

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