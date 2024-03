Saint-Paul : marche pour les droits de la femme

Ce dimanche 17 mars 2024, la ville de Saint-Paul organise une marche pour les droits des femmes de 9h00 à 14h00. Le départ se fera à 10h00 depuis le parking du parcours de santé et l'arrivée sera à l'hôtel du ville. Nous partageons le post ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

La Ville de Saint Paul invite tous les Saint-Paulois à se joindre à la marche du 17 mars 2024 pour faire avancer les droits des femmes. La marche débutera à 10h00.

C'est ensemble que les habitants de la ville pourront continuer à faire progresser l’égalité des sexes, à promouvoir le respect et la dignité pour tous et à construire un avenir plus inclusif et équitable pour les femmes et les filles de la commune. Le but est de faire entendre sa voix pour un avenir plus juste et égalitaire pour tous.