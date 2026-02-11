TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Paul : les matinées Parent'eau continue pendant le mois de février

  • Publié le 11 février 2026 à 11:01
  • Actualisé le 11 février 2026 à 11:02
Piscine

Les matinées Parent'eau se poursuivent à la piscine de Plateau Caillou Josselyn Flahaut le dimanche 22 février 2026 de 10h à 12h. Un programme aquatique attend les petits et les grands : éveil aquatique en douceur, sophrologie familiale, goûter équilibré, temps d'écoute et de soutien à la parentalité. C'est un atelier gratuit réservé aux enfants de 8 mois à 3 ans sous inscription et bonnet obligatoire. Seuls les Saint-Paulois.e.s sont conviés à ce rendez-vous. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : RB/imazpress.com)

Zoom, Saint-Paul

