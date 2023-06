Promotion du vélo sur le front de mer de Saint-Paul

Éducation et sport

Le lundi 12 juin 2023, s’est tenu à Saint-Paul "le Ptit Tour à vélo", un événement annuel qui vise à promouvoir le vélo dans les écoles. À partir de 9h, sur le front de mer de Saint-Paul, environ 170 élèves provenant de 6 écoles locales se sont lancés à vélo sur un parcours d’une vingtaine de kilomètres. Ci-dessous nous publions le communiqué de la ville (Photo: ville de Saint-Paul)

Le "savoir rouler a vélo" (SRAV) est une priorité éducative du ministère de l’Éducation, et le "Ptit Tour à vélo" de l’USEP est la manifestation phare pour l’acquisition de ce socle commun.

Le SRAV, qui comprend les savoirs pédaler, circuler et rouler, poursuit trois enjeux majeurs. Tout d’abord, il renforce les conditions de sécurité de la pratique du vélo en autonomie sur la voie publique, chez les enfants âgés de 6 à 11 ans.

Ensuite, il contribue au développement des mobilités actives dans le cadre du plan vélo. Enfin, il favorise la pratique d’une activité physique et sportive durable.

La ville de Saint-Paul se réjouit d’intervenir et de soutenir de tels projets. L’élue Nila Radakichenin, présente lors de l’événement, a donné le coup d’envoi du tour à vélo.

La commune de Saint-Paul tient à remercier chaleureusement les nombreux partenaires qui ont contribué à assurer l’encadrement et la sécurité des trajets. Parmi eux, on compte la gendarmerie nationale, les collectivités territoriales, des associations locales, et surtout les parents d’élèves, dont la participation est indispensable.

La Sécurité routière et la Prévention Maïf ont également joué un rôle essentiel en apportant leur soutien, sans lesquels cet événement n’aurait pas atteint une telle envergure.

La mairie de Saint-Paul accorde une grande importance à l’enjeu de santé publique, à la fluidité des transports et à la préservation de l’environnement, symbolisés par les "mobilités actives".

Le "Ptit Tour à vélo" contribue ainsi à sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à l’importance du vélo comme moyen de transport durable, tout en promouvant la sécurité routière et la pratique d’une activité physique régulière.

Cet événement annuel est une occasion pour les enfants de Saint-Paul de développer leurs compétences cyclistes, d’apprendre les règles de sécurité routière et de prendre conscience des bienfaits d’une mobilité active. Le Ptit Tour à Vélo favorise également la découverte de la commune et de ses paysages, en offrant aux participants une expérience riche en émotions et en convivialité.

Le "Ptit Tour à vélo" constitue un événement phare pour promouvoir le vélo et la sécurité routière dans les écoles. La mairie de Saint-Paul est heureuse d’encourager de tels projets qui améliorent le bien-être des saint-paulois et qui contribuent à la construction d’une société plus durable.