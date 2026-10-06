Saint-Paul : la Semaine Bleue lancée dans le jardin de l'Hôtel de ville

La Semaine Bleue a débuté ce lundi 5 octobre 2026, à Saint-Paul, avec une journée d'ouverture organisée au Jardin de l'Hôtel de ville. Expositions, spectacles, fresque collective et ateliers bien-être ont rythmé ce premier rendez-vous. Les animations se poursuivent jusqu'au 11 octobre dans différents bassins de vie de la commune afin de promouvoir le bien-vieillir et les liens entre les générations. Nous partageons, ci-dessous, les publications de la ville de Saint-Paul : (Photos Ville de Saint-Paul)

Découvrez le message du maire, Emmanuel Séraphin :

Retour en images sur cette première journée :