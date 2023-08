Rénovation, numérique, lutte contre le harcèlement scolaire...Saint-Paul fait sa rentrée

La rentrée scolaire approche pour les 12.578 élèves de la commune de Saint-Paul. Répartis en 647 classes dans les 66 écoles du territoire, ils entameront une nouvelle année ce jeudi 17 août 2023. L'occasion pour la municipalité de faire un point sur les objectifs de cette rentrée et présenter les travaux effectués pendant les vacances (photos : ks/www.imazpress.com)

Ce mercredi 16 août, les 1.048 agents de la ville ainsi que les enseignants sont en pleine réunion de préparation comme à Plateau Caillou à l'école Adèle Ferrand. Emmanuel Séraphin et les élus se sont rendus sur place pour présenter leur politique éducative pour la rentrée 2023-2024.

L'objectif cette année, "mieux accueillir, mieux apprendre, mieux manger" lance le maire de Saint-Paul qui précise que 20% du budget de Saint-Paul est consacré aux écoles et à la jeunesse.

L'école Adèle Ferrand a d'ailleurs bénéficié de travaux pendant les vacances pour "mieux accueillir". La cour et l'accès aux classes ont été repensés et des toiles d'ombrages ont été mises en place.

Cet établissement n'est pas le seul a avoir profité d'une rénovation du bâti.

- Des travaux d'aménagement et d'embellissement -

"2,5 millions d’euros ont été investis pendant les vacances scolaires pour remettre à niveau les établissements à la fois à l'intérieur et à l'extérieur pour des trajets sécurisés vers l'école" a précisé Emmanuel Séraphin.

Des radiers ont été supprimés, des rampes P.M.R ont été aménagées, les trottoirs ont été sécurisés et des arceaux de vélos et barrières ont été installés. Dans certains établissements, des brasseurs d'air sont désormais en place.

La construction d'école a également été évoquée avec celle de Bellemene qui a vu le jour il y a deux ans. L'école de Roche Plate est quant à elle inaugurée cette année.

Concernant l'école maternelle de Grand Fond, où les enfants sont accueillis dans des préfabriqués, les travaux de rénovation sont lancés.

- L'école numérique -

Autre investissement, le numérique pour favoriser le "mieux appendre". "Nous avons fait un effort considérable sur l'école numérique avec 2 millions d'euros pour réhabilité l'ensemble du matériel informatique" a évoqué le maire de Saint-Paul.

1.180 ordinateurs portables, 1840 tablettes numériques, 540 visualiseurs, 70 vidéoprojecteurs et 70 écrans interactifs sont opérationnels et à disposition des enseignants et des élèves.

"Nous voulons faire entrer toutes nos écoles dans l’ère du numérique le plus complètement et rapidement possible" a développé Salim Nana-Ibrahim, adjoint au plan éducatif global (PEG).

En plus des équipements, un espace numérique de travail commun à toutes les écoles est accessible aux élèves, parents et enseignants.

La mairie travaille aussi sur un le flux internet pour une connexion à bon débit. "Nous déployons le réseau air max pour améliorer le réseau internet dans toutes nos écoles" a ajouté Salim Nana-Ibrahim.

- Une restauration scolaire plus adaptée et plus solidaire -

À Saint-Paul, 13.600 repas par jour sont distribués aux élèves. "Il y a encore beaucoup de déperdition au niveau de la restauration scolaire avec un repas sur trois qui finit à la poubelle" a exprimé Emmanuel Séraphin.

Pour éviter cette situation, la municipalité met en place deux commissions de "restauration scolaire" et six commissions de "menus" avec l'aide de deux diététiciennes.

Dans 13 écoles pilotes, un plan de prévention de gaspillage alimentaire est travaillé avec une gestion du grammage et de la qualité des repas.

En parallèle, la mairie a pour ambition l'instauration de la gratuité de la restauration scolaire pour tous les demi-pensionnaires. Ce sont 56% des enfants qui en bénéficieront dès cette rentrée 2023-2024.

- Inclusion et lutte contre le harcèlement -

"Nous accompagnons les classes Ulysse et nous avons des unités d'enseignement autistique dans des écoles maternelles et primaires mais cela ne suffit pas. Nous avons beaucoup de demandes et nous travaillons avec le rectorat pour offrir plus de possibilités" a assuré le maire de Saint-Paul.

Karine Lebon, députée de La Réunion a également évoqué la lutte contre le harcèlement scolaire ce mercredi matin. "À La Réunion un enfant sur huit est concerné contre un sur dix dans l'Hexagone" a-t-elle révélé.

12 écoles vont intégrer un dispositif d'identification d'élèves en détresse déjà en expérimentation dans trois établissements, le banc de l'amitié.

"Ce n'est pas un simple mobilier. Lorsqu'un enfants s’assoie sur un de ces bancs, il envoie un message aux autres élèves pour qu’ils lui viennent en aide ou jouent avec lui. Par une simple action il permet à une personne bienveillante de s’approcher de lui et met un frein au harcèlement" a développé la députée.

Des numéros d'urgence nationaux d'écoute et de prise en charge sont au service des familles et des victimes. Le 3020 pour le harcèlement scolaire et le 3018 pour le harcèlement en ligne. La page Facebook locale " MeToo Harcèlement scolaire 974" peut également être sollicitée.

"Chaque établissement dispose également d'un référent harcèlement scolaire. Le recteur s’est engagé à ce que chaque référent soit connu par les enfants et les parents" a conclu Karine Lebon.

