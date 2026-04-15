Saint-Paul : un champion réunionnais sur les tatamis nationaux

Le Saint-Paulois Métis Pillant s’est illustré ce dimanche 12 avril 2026 à Mulhouse lors des championnats de France de kata, en remportant les titres de vice-champion de France en individuel et champion de France en équipe. Le jeune réunionnais, passé par le Karaté Club Léo à Saint-Gilles et aujourd'hui licencié à Annecy Dojo Karaté et pensionnaire du CREPS de Châtenay-Malabry, a su s'imposer et a confirmé tout son talent. Nous vous partageons la publication de la ville de Saint-Paul, ci-dessous. ( Photo : Ville de Saint-Paul)