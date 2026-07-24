Saint-Paul : un spectacle de marionnettes géantes dans Mafate

Depuis le 15 juillet 2026, le collectif Aberash parcours Mafate pour une série de représentations du spectacle "Santyé Sonz ou Comment s’aimer sans routes ?". Un spectacle de marionnettes géantes apprécié par les petits et les grands (Photos : Cédric Demaison)

Ce projet a débuté en 2023. Il est né d'une récolte de parole menée dans Mafate, sur les vécus amoureux des mafatais·e·s et les récits de marrons qui ont fait l'histoire du cirque en fuyant par amour.

Cette récolte a inspiré ce spectacle de théâtre et de marionnettes géantes spécialement construites pour les sentiers ainsi qu’un ainsi qu'un documentaire, réalisé par Boris Lallemand, qui immortalise en images chaque témoignages et étapes de cette aventure

En juillet-août, l'équipe retourne dans le cirque pour présenter aux habitant·e·s ce travail qui leur est dédié. À chaque étape, des ateliers de théâtre pour les marmays, des rencontres autour du spectacle et des ambiances conviviales avec les habitant·e·s sont proposés.

Prochaines représentations :

- 25 juillet - Les Orangers

- 28 juillet - Les Lataniers

- 06 août - Îlet à Bourse

- 09 août - Îlet à Malheur

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