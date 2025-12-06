Saint-Paul : une brocante organisé sur le complexe sportif de Roquefeuil et aux Aigrettes

Ce dimanche 7 décembre et le vendredi 12 décembre 2025, deux brocantes spéciale Noël sont organisées sur la commune de Saint-Paul. La première, sur le parking du collège des Aigrettes et la seconde sur le complexe sportif de Roquefeuil. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"C'est le moment de faire le tri", lance les organisateurs de la brocante du collège des Aigrettes.

À Roquefeuil, l'association des parents d'élèves du collège sont à l'origine de cette brocante qui aura lieu le vendredi 12 décembre 2025 de 16h30 à 22h. Pour réserver un emplacement (10€ les 3m2) : 0692044947 ou [email protected]

