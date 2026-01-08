Saint-Pierre : "24 Heures du Ping" pour célébrer les 40 ans du tennis de table

À l’occasion de son 40ème anniversaire, le Tennis de Table de Saint-Pierre organise les "24 Heures du Ping", qui se dérouleront du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026, sans interruption. Pendant 24 heures consécutives, les tables ne s’arrêteront jamais. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Jeunes licenciés, anciens joueurs, bénévoles et membres historiques du club se relaieront autour des tables afin de célébrer quatre décennies d’engagement sportif et humain.

Cet événement mettra à l’honneur les valeurs fondatrices du tennis de table et du club : "respect, fair-play, solidarité, dépassement de soi et inclusion", précisent les organisateurs.

"Acteur majeur du sport local depuis sa création, le Tennis de Table de Saint-Pierre s’est toujours distingué par son engagement en faveur de la jeunesse et par une forte transmission intergénérationnelle. Cette continuité est aujourd’hui incarnée par un président issu du club, ancien joueur, qui perpétue l’histoire et les valeurs fondatrices de l’association", ajoute le club.

Le club saint-pierrois invite l’ensemble de la population à venir participer et partager ce moment, symbole de passion, de convivialité et de sport pour tous.

Entrée libre – participation ouverte à tous

Début: 10h00 fin : 10h00

